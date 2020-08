Actualidade

O espanhol Pako Ayestarán, antigo adjunto de Quique Flores no Benfica, é o novo treinador do Tondela, anunciou hoje a SAD do clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Natural de Beasáin, no País Basco, o técnico espanhol de 57 anos é desta forma o escolhido pela administração da SAD para assumir o controlo da equipa beirã até junho de 2021", lê-se no comunicado.

Pako Ayestarán sucede no cargo ao compatriota Natxo González, que assegurou a manutenção do clube beirão no principal escalão do futebol nacional, ao terminar o campeonato no 14.º lugar.