Actualidade

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, considerou hoje "estúpido, perigoso e criminoso" atravessar o Canal da Mancha ilegalmente para o Reino Unido, na véspera de negociações em Paris para combater a chegada de migrantes por aquela rota.

"Não há dúvida de que este é o resultado do trabalho de gangues cruéis e criminosos que arriscam a vida dessas pessoas ao fazê-las atravessar o Canal da Mancha, uma extensão de mar muito perigosa, em embarcações potencialmente impróprias para a navegação marítima", acusou Johnson, à margem de uma visita a uma escola em Londres.

"Queremos acabar com isso, juntamente com a França, e fazer com que eles entendam que esta não é uma boa ideia, é uma ideia muito má, estúpida, perigosa e criminosa", acrescentou, dando a entender que o Reino Unido poderá alterar a legislação após o período de transição do 'Brexit' para facilitar as deportações.