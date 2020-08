Covid-19

Um total de 545 utentes de 72 lares de idosos e 200 profissionais desses lares estão infetados com covid-19, revelou hoje o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, adiantando que a tendência de casos é decrescente.

"Temos casos ativos em 72 ERPI [Estrutura residencial para idosos], ou seja 2% do universo total, confirmando-se a tendência de diminuição, apesar de alguns focos novos", afirmou Lacerda Sales, reiterando a necessidade de se continuar a trabalhar em conjunto com as instituições, autarquias e com a segurança social para manter os utentes em segurança.