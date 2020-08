Covid-19

A Itália registou quatro mortos e mais 259 contágios nas últimas 24 horas, cerca de metade das infeções de domingo, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde italiano.

No total, registam-se 250.825 pessoas infetadas desde a confirmação do primeiro caso em Itália, no passado dia 21 de fevereiro.

A subida de 259 novos positivos indica uma inflexão na curva da pandemia, que estava a subir na última semana, com 552 novos casos na sexta-feira e 463 no domingo.