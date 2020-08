Actualidade

A EDP Renováveis (EDPR) chegou a acordo para a venda da totalidade da sua participação acionista e empréstimos de um portfólio eólico 'onshore' (em terra) operacional, em Espanha, ao grupo Finerge por 426 milhões de euros, foi comunicado ao mercado.

"A EDP Renováveis, S.A. ("EDPR") alcançou um acordo de compra e venda com o grupo Finerge, uma das maiores produtoras de energias renováveis em Portugal, para a venda da totalidade da sua participação acionista e empréstimos acionistas de um portfólio eólico 'onshore' operacional com 242 MW [megawatts] de capacidade instalada, por um valor total de aproximadamente 426 milhões de euros (sujeito às condições habituais de conclusão destas operações)", lê-se em comunicado divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta operação abrange sete parques eólicos em operação em Espanha, nomeadamente, nas regiões de Ávila e Catalunha, sendo que a totalidade do portfólio "apresenta uma vida média em operação de nove anos".