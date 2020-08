Actualidade

O presidente da câmara de Vila Nova de Gaia perspetiva que as obras da fase B do hospital terminem "ainda este mês ou no início do próximo", altura em que acredita que a fase C será lançada.

"Acho que teremos muito boas notícias muito em breve. Já abriram uma entrada que dá acesso à parte nova do hospital e já se vê perfeitamente o andamento das obras. A minha perspetiva, e de acordo com os contactos que tenho feito, é de que as obras terminam em breve. Ainda em agosto ou início de setembro", disse Eduardo Vítor Rodrigues que falava aos jornalistas à margem da reunião de câmara que decorreu esta tarde.

Paralelamente, e ainda sobre a empreitada no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E), o autarca revelou ter "a convicção de que a abertura da fase B será acompanhada do lançamento da fase C" de obras, a qual está orçada em 60 milhões de euros.