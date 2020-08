Covid-19

O Ministério da Saúde espanhol registou 8.618 casos positivos do novo coronavírus desde sexta-feira, dos quais 1.486 foram diagnosticados nas últimas 24 horas, foi hoje anunciado.

Desde o início da pandemia de covid-19, Espanha contabilizou um total de 322.980 casos, incluindo cerca de 28.500 mortos.

Segundo o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, Fernando Simón, que apresentou os valores numa conferência de imprensa, as comunidades autonómicas que registaram mais casos são as da Catalunha, Aragão e Andaluzia.