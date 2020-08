Beirute/Explosões

O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, anunciou hoje a demissão do seu governo, após o "terramoto" provocado pela devastadora explosão no porto de Beirute na terça-feira, que causou pelo menos 160 mortos.

O chefe do governo, que se reivindica como independente e à frente de uma equipa de tecnocratas, culpou a classe política tradicional pelos fracassos do executivo e pela tragédia de 04 de agosto, quando 2.750 toneladas de nitrato de amónio armazenadas no porto da capital libanesa há nos provocaram a gigantesca explosão.

"Hoje anuncio a demissão deste governo", disse Diab dirigindo-se aos libaneses num discurso transmitido pela televisão.