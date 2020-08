Covid-19

A câmara de Vila Nova de Gaia vai distribuir um "roteiro" de boas práticas com "protocolo de intervenção" a todos os agregados familiares do concelho que tenham filhos nas escolas, num total de 32.000 alunos, foi hoje anunciado.

Esta medida acontece devido à pandemia da covid-19 e visa todas as escolas de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, existindo diferentes intervenções de acordo com os ciclos a que cada aluno está associado dos jardins-de-infância e 1.º ciclo ao secundário.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião de câmara que decorreu esta tarde, o presidente da autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues, avançou que "cerca de 15.000 alunos" do 1.º ciclo receberão o "roteiro", bem como um 'kit' com gel desinfetante e um 'spray' para os sapatos.