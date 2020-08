Actualidade

O Governo brasileiro nomeou na segunda-feira a 'blogger' de turismo Monique Baptista Aguiar para um cargo de coordenação da Fundação Nacional de Artes (Funarte), importante órgão de fomento artístico no país.

A nomeação foi publicada em Diário Oficial da União e assinada pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que atribuiu a Monique o cargo de coordenadora de Projetos Especiais, da direção-executiva da Funarte.

Segundo a imprensa local, a 'blogger' já tinha sido nomeada em abril para um cargo de coordenação técnica no Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional do Estado do Rio de Janeiro (Iphan), mas teve a nomeação suspensa cerca de dois meses depois por falta de qualificação para a função.