Covid-19

O México registou 705 mortos e 5.558 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 53.003 óbitos e 485.836 infeções desde o início da epidemia no país, indicou o Ministério da Saúde mexicano.

Há ainda 79.213 casos suspeitos à espera de resultados clínicos, de acordo com as autoridades mexicanas.

A Cidade do México e os estados do México, de Tabasco, de Puebla e da Baixa Califórnia são as zonas com mais mortes registadas desde o início da pandemia no país.