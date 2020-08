Actualidade

O chefe do Governo de Macau inicia esta quarta-feira, em Pequim, uma série de reuniões para discutir a cooperação com a província de Guangdong e os trabalhos de prevenção e combate à pandemia, foi hoje anunciado.

"O chefe do Executivo, Ho Iat Seng, vai liderar uma delegação oficial do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) a Pequim de 12 a 17 de agosto, período em que cumprirá agenda de reuniões com autoridades do Governo central para troca de opiniões sobre a zona de reforço da cooperação entre a província de Guangdong e Macau, em Hengqin (Ilha da Montanha), e os trabalhos de prevenção e combate à epidemia", de acordo com um comunicado oficial.

Durante a estada na capital chinesa, Ho Iat Seng tem encontros marcados "com mais de dez autoridades do Governo central, incluindo o Ministério do Comércio, o Banco Popular da China, a Administração Nacional de Imigração, a Administração Geral das Alfândegas, a Administração Tributária do Estado, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, a Comissão Nacional de Saúde e o Ministério das Finanças", indicou a mesma nota.