Incêndios

Cerca de 4O concelhos do interior Norte e Centro estão em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, que prevê para hoje a possibilidade de aguaceiros e trovoada no interior, sobretudo durante a tarde.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estão em risco máximo de incêndio cerca de quatro dezenas de municípios dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu e Castelo Branco.

Em risco muito elevado estão mais de 50 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Porto, Viseu, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.