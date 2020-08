Covid-19

Lisboa, 11 ago 2020 (Lusa) -- Os centros comerciais da Área Metropolitana de Lisboa (AML), com limitação de horário devido à pandemia, registam quebras de vendas que "representam 40% face ao mesmo período do ano passado", indicou hoje a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC).

Enquanto interlocutor deste setor em Portugal, a APCC quer que "o Governo determine a reabertura total, ainda esta semana, dos centros comerciais na AML", onde as lojas têm de encerrar às 20:00, à exceção dos supermercados que podem funcionar até às 22:00.

"A AML tem um peso muito significativo para a proteção do emprego, uma vez que é aqui que se concentram 35% dos centros do país, e que estes asseguram 50% do emprego total gerado pelo setor a nível nacional", destacou a APCC, associação de âmbito nacional que conta, atualmente, com 93 conjuntos comerciais, que integram 8.600 lojas.