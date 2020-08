Actualidade

O internacional argentino Nicolas Gaitán assinou um contrato com o Sporting de Braga válido por uma época, com outra de opção, informou hoje o clube minhoto da I Liga de futebol.

Formado no Boca Juniors, o esquerdino, que jogou durante seis temporadas no Benfica, alinhou, na última época, a partir de janeiro, no Lille.

Antes, jogou nos norte-americanos do Chicago Fire e nos chineses do Dalian Pro depois de uma época e meia no Atlético de Madrid, para o qual se transferiu em 2016/17 dos 'encarnados'.