O Governo prevê protocolar, até meados de 2021, a criação de gabinetes de apoio ao emigrante em todas as autarquias do país e alargar as suas competências, anunciou a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes.

"Contamos até meados do ano que vem termos todas as autarquias com os protocolos assinados", afirmou à Agência Lusa a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, que a partir de setembro vai "retomar as reuniões com as comunidades Intermunicipais" visando a criação de gabinetes de apoio ao emigrante em todo o país.