Actualidade

O julgamento do agente da PSP Bernardino ('Dino') Mota, da esquadra de Gondomar, e outros 11 arguidos, acusados de tráfico de droga, vai realizar-se no auditório municipal de Vila Nova de Gaia, devido à covid-19.

Fonte judicial explicou hoje à agência Lusa que o processo pertence ao Tribunal de São João Novo, no Porto, mas por causa da pandemia de covid-19 o julgamento teve de ser transferido para Gaia, com início previsto para as 09:30 de 03 de setembro.

Inicialmente o caso tinha 13 arguidos, mas na instrução, fase facultativa requerida por alguns destes, o juiz de instrução criminal decretou a suspensão provisória do processo a um dos arguidos e pronunciou (decidiu levar a julgamento) os restantes 12 (10 homens e duas mulheres) nos exatos termos da acusação do Ministério Publico (MP), no Departamento Central de Investigação e Ação Penal.