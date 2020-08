Covid-19

Os pedidos à banca de moratórias de crédito no âmbito da pandemia de covid-19 superaram 841 mil, e mais de 714 mil contratos já foram abrangidos pelas medidas de adiamento de pagamentos até 30 de junho, segundo o BdP.

"Desde finais de março até 30 de junho, os pedidos de adesão a moratórias de crédito abrangeram 841.856 contratos. Até 30 de junho, as instituições aplicaram as medidas de apoio previstas nas moratórias a 741.623 empréstimos", pode ler-se numa nota do Banco de Portugal (BdP) relativa às moratórias implementadas no âmbito da pandemia de covid-19.

Segundo a informação divulgada pelo supervisor bancário, dos contratos aos quais foram aplicadas as moratórias "44% eram contratos de crédito à habitação e outros créditos hipotecários (322.709)".