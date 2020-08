Covid-19

Itália registou seis mortos com o novo coronavírus nas últimas 24 horas e confirmou um novo aumento no número de novos contágios, 412, superior aos do dia anterior, segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde italiano.

O país regista um total de 251.237 casos desde que a pandemia irrompeu em Itália, a 21 de fevereiro, com os primeiros casos na região nortenha da Lombardia.

Com os dados hoje divulgados, o total de vítimas mortais é agora de 35.215.