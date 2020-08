Hong Kong

As redes sociais encheram-se hoje de fotografias de habitantes de Hong Kong que mostram exemplares do jornal Apple Daily, em protesto contra buscas policiais na segunda-feira, com alguns a defenderem que a compra é um "ato de resistência".

Na rede social Twitter, multiplicam-se fotos de leitores mostrando exemplares do jornal, a maioria com a cara coberta pela publicação, mostrando apenas as mãos a segurar o jornal ou até com gatos, sob as 'hashtag' #SupportAppleDaily [apoie o Apple Daily] e #WeNeedAppleDaily [precisamos do Apple Daily].

As mensagens de apoio à publicação inundaram o Twitter, depois de grupos pró-democracia terem apelado à população do território para que compre o jornal ou invista em ações do grupo editorial Next Digital, que publica o diário.