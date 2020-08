Beirute/Explosões

A enorme explosão que devastou há uma semana o porto e alguns bairros de Beirute provocou 171 mortos e mais de 6.000 feridos, segundo um novo balanço hoje emitido pelo Ministério da Saúde.

O balanço anterior desta entidade, revelado na segunda-feira, referia-se a 160 mortos e "pelo menos 20 desaparecidos", enquanto prosseguem as buscas sob os escombros após a catástrofe.

No domingo, o chefe do batalhão de engenharia do exército libanês, Rojeh Khoury, anunciou o fim da primeira fase das operações de busca e resgate após três dias de trabalhos que envolveram equipas libanesas e internacionais.