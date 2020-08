COVID-19

Duas mulheres e um homem, infetadas com covid-19, foram identificadas pela GNR de Vila do Conde, do distrito do Porto, por não respeitarem a medida confinamento obrigatório, decretada pela autoridade de saúde pública local.

Segundo informação do Comando Territorial do Porto da GNR, as ações de identificação a estes três indivíduos, com idades compreendidas entre os 36 e 42 anos, foram realizadas, no concelho vila-condense, hoje e na segunda-feira.

"Face ao aumento significativo de novos casos de cidadãos que testaram positivo à COVID-19 ocorrido nos últimos dias no concelho de Vila do Conde, os militares da Guarda realizaram uma ação de fiscalização de forma a assegurar o cumprimento do previsto no regime da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19", informaram os militares, em comunicado.