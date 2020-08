Actualidade

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu o Vitória de Guimarães com um jogo à porta fechada, na sequência dos distúrbios ocorridos na partida com o Benfica, em janeiro.

Em comunicado, o CD da FPF informou ainda que o clube minhoto foi multado em 29.631 euros, pela "prática de infrações disciplinares" no encontro da 15.ª jornada da I Liga portuguesa, que os 'encarnados' venceram por 1-0.

Em 04 de janeiro, logo após o golo do argentino Franco Cervi, aos 23 minutos, registaram-se desacatos nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com o arremesso de tochas e cadeiras a obrigar à intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP).