Beirute/Explosões

O Governo moçambicano declarou hoje que as autoridades portuárias nacionais desconheciam que o nitrato de amónio na origem da explosão em Beirute se destinava, originalmente, a uma empresa de Moçambique, porque a operação ainda estava fora da sua jurisdição.

"As autoridades moçambicanas que estariam envolvidas no processo de autorização e outros tramites processuais nem tinham como ter tomado conhecimento", afirmou o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suaze, na conferência de imprensa semanal.

O executivo moçambicano pronunciou-se hoje pela primeira vez, desde que começaram a surgir notícias, na semana passada, de que o nitrato de amónio que provocou as explosões em Beirute tinha como destino Moçambique.