O Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, qualificou-se hoje para as meias-finais da Liga Europa de futebol, ao vencer o Basileia, enquanto o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, foi afastado pelo Sevilha.

O conjunto ucraniano estreou-se na fase final jogada a uma mão em quatro cidades alemãs com uma vitória de 4-1, com golos de Júnior Moraes (02 minutos), Taison (22), Alan Patrick (75), de grande penalidade, e Dodô (88), tendo Ricky Van Wolfswinkel (90+2), ex-jogador do Sporting, reduzido para os suíços.

O Sevilha, que venceu cinco vezes a segunda prova de clubes da UEFA, derrotou o Wolverhampton (1-0), que falhou uma grande penalidade, com um golo de Lucas Ocampos, aos 88.