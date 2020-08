Hong Kong

O magnata dos 'media' de Hong Kong Jimmy Lai, proprietário do jornal Apple Daily, alvo de buscas na segunda-feira, instou hoje os jornalistas a continuarem a lutar, um dia depois de ser libertado sob caução.

Lai, que tinha sido detido na segunda-feira por suspeita de conluio com forças estrangeiras, ao abrigo da lei de segurança nacional, foi recebido com aplausos e ovações na redação do jornal, após 40 horas sob custódia policial.

"Continuemos a lutar!", disse Lai aos jornalistas. "Temos o apoio dos habitantes de Hong Kong, não podemos abandoná-los", instou Jimmy Lai, numa curta declaração transmitida em direto pelo jornal através das redes sociais.