Moçambique/ataques

O académico sul-africano Andre Thomashausen defendeu hoje que a África do Sul deveria intervir em Cabo Delgado no âmbito de uma missão militar de paz regional e de reconstrução integrada daquela província no norte de Moçambique.

"Neste momento, a África do Sul também está ansiosa em limitar a entrada de grandes empresas mercenárias estrangeiras, canadianas, americanas, britânicas e francesas, e é por isso que está muito seriamente a considerar uma assistência militar oficial através das forças [de Defesa] regulares", disse em entrevista à Lusa o académico e jurista sul-africano.

"Estamos a falar de um batalhão que poderá ser transferido para Cabo Delgado já em dezembro deste ano e há exercícios em curso para uma missão em Cabo Delgado", avançou em entrevista à Lusa.