Actualidade

Bragança, Guarda e Vila Real estão sob aviso laranja por causa da chuva até ao final da tarde de hoje, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, que pôs ainda sete distritos com aviso amarelo por causa da trovoada.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso laranja (o segundo mais grave) vai vigorar entre as 10:00 e as 18:00 nos distritos de Bragança, Guarda e Vila Real, por causa da chuva, com aguaceiros dispersos, que localmente podem ser fortes e de granizo.

Igualmente por causa da previsão de aguaceiros dispersos, que localmente podem ser fortes e de granizo, estão sob aviso amarelo, o terceiro mais grave, os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga e Viseu.