Covid-19

O número total de mortes por covid-19 é hoje de 23.616 em África, continente com perto de 1,1 milhões de infetados pela doença, que afeta sobretudo as regiões Austral e do Norte, segundo os dados oficiais mais recentes.

O continente contabilizava hoje 23.616 mortes (mais 34 mortes nas últimas 24 horas) causadas pelo novo coronavírus, num universo de 1.057.599 de infetados (mais 1.635), tendo o número de pessoas declaradas como recuperadas da doença subido para 745.530 (mais 1.092), de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), que reúne os dados mais recentes dos relatórios oficiais dos 55 países-membros desta organização.

O maior número de casos e de mortos de covid-19 continua a registar-se na África Austral, com 593.840 infetados e 11.313 vítimas mortais.