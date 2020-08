Covid-19

O chefe do Executivo de Macau disse hoje que a economia do território contraiu 67,8% no primeiro semestre do ano, em comparação com o período homólogo de 2019, devido ao impacto causado pela pandemia da covid-19.

"Com esta situação não podemos estar otimistas para o segundo semestre", afirmou, em conferência de imprensa, Ho Iat Seng à saída de Macau para Pequim, recusando-se por isso a fazer qualquer previsão económica para o final do ano.

A economia de Macau, altamente dependente do turismo chinês e dos resultados dos casinos, sofreu com a quebra do número de visitantes, num território que recebeu quase 40 milhões em 2019.