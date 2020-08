Actualidade

As autoridades de Macau corrigiram hoje o valor da queda do Produto Interno Bruto (PIB) registado no primeiro semestre para 58,2%, em comparação o período homologo de 2019.

O chefe do Governo, Ho Iat Seng, afirmara hoje, em conferência de imprensa, que a diminuição era de 67,8% no primeiro semestre.

Esse valor corresponde sim à quebra registada no segundo trimestre, também em relação ao período homólogo do ano anterior, esclareceu à Lusa fonte do Gabinete de Comunicação Social do território.