Bielorrússia/Eleições

A polícia deteve mais de 1.000 pessoas na Bielorrússia durante a noite de terça-feira e madrugada de hoje no âmbito dos protestos contra os resultados das presidenciais do país, anunciaram as autoridades.

As manifestações ocorreram em 25 cidades bielorrussas e, segundo a porta-voz do Ministério do Interior, Olga Chemodanova, juntaram milhares de pessoas, tal como já tinha acontecido nos dois dias anteriores.

A Comissão Eleitoral do país informou que o Presidente, Alexander Lukashenko, conquistou o seu sexto mandato com uma vitória nas eleições de domingo, em que reuniu 80% dos votos.