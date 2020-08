Actualidade

Os alunos da Universidade de Lisboa pediram ao Governo que apoie os estudantes internacionais, permitindo-lhes aceder às bolsas de estudos, para combater o abandono escolar por dificuldades financeiras, que foram agravadas com a pandemia de covid-19.

Numa carta aberta dirigida a três ministros - das Finanças, dos Negócios Estrangeiros e do Ensino Superior - a Associação Académica da Universidade de Lisboa alertou para a situação financeira em que vivem os alunos, incluindo os estrangeiros, também atingidos pelos efeitos da pandemia de covid-19.

Cerca de 58 mil estudantes internacionais estavam inscritos no passado ano letivo em instituições portuguesas que representavam já 15% do total dos alunos no ensino superior, segundo dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEC).