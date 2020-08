Covid-19

Os Açores registaram nas últimas 24 horas um novo caso positivo de covid-19 e duas pessoas recuperaram da doença, informou hoje a autoridade de saúde regional.

Em nota à imprensa, a entidade revela que o novo caso refere-se a uma mulher, com 58 anos de idade, que desembarcou na região proveniente de ligação aérea com o território continental em 11 de agosto, apresentando teste de despiste positivo para SARS-CoV-2 no rastreio realizado à chegada.

Nas últimas 24 horas foram realizadas 1.396 análises realizadas nos dois laboratórios de referência dos Açores, um em São Miguel e outro na Terceira.