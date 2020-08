Óbito/Carlos Burity

O Governo angolano recebeu hoje com "profunda dor e consternação" a notícia da morte do cantor angolano Carlos Burity, considerando que a "cultura angolana fica mais pobre, com a perda de mais um grande compositor".

Adjany Costa, ministra da Cultura, Turismo e Ambiente, endereçou à família do músico "as mais sentidas condolências", sublinhado que o Governo angolano se "curva perante a emblemática figura de Carlos Burity".

Carlos Burity morreu hoje de manhã, aos 67 anos, vítima de doença prolongada. O música já tinha estado internado há um mês e estava a recuperar em casa, mas começou a sentir-se "cansado e abatido" e teve de voltar à Clínica Girassol, em Luanda, onde acabou por morrer, de acordo com o amigo e promotor músico, Maló Jaime, em declarações à Lusa.