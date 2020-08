Actualidade

Cerca de uma dezena de enfermeiros concentrou-se hoje junto ao Hospital Beatriz Ângelo em Loures, Lisboa, para exigir o fim das parcerias público-privadas (PPP), bem como alertar para a falta de condições de trabalho, devido à precariedade.

Gritando palavras de ordem como "A saúde é um direito, não é um negócio" ou "Contratação, sim. Precariedade, não", os profissionais de saúde revelaram a sua insatisfação pela carga horária semanal naquele hospital, superior à praticada nas restantes instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Aquilo que se verifica é que há uma exploração intensificada quer com precariedade a recibos verdes, quer com salários inferiores [...], cargas horárias superiores - de 40 horas --, quando nas instituições do SNS são de 35 horas, e horas noturnas e fins de semana que são pagos a valor inferior", adiantou Isabel Barbosa, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).