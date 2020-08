Beirute/Explosões

As explosões de dia 04 em Beirute afetaram 601 edifícios históricos da capital do Líbano, dos quais 70 estão em risco de ruir, alertaram hoje as autoridades libanesas.

Numa conferência de imprensa, Abbas Mortada, ministro da Cultura em funções no Líbano - o Governo apresentou segunda-feira a demissão -, adiantou que os edifícios históricos, alguns deles património nacional, requerem uma "restauração urgente", pelo que irão ser reabilitados.

Mortada frisou que os edifícios em causa "não podem ser vendidos" para evitar abusos nos bairros afetados do centro de Beirute, havendo já uma instrução do Ministério das Finanças libanês, que aprovou uma resolução que proíbe as transações.