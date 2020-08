Actualidade

O diploma que oficializa a prorrogação para 31 de março de 2022 do prazo limite para que os municípios assumam obrigatoriamente as competências que o Governo está a descentralizar nas áreas da Educação e da Saúde foi hoje publicado.

A prorrogação deste prazo para as áreas da Saúde e da Educação já tinha sido anunciado pela ministra da Modernização do Estado, Alexandra Leitão, que tutela as autarquias, e é justificada com a "necessidade de garantir o sucesso total de um processo de grande complexidade, no quadro de enorme exigência e assegurando sempre a melhor qualidade dos serviços prestados aos cidadãos".

O diploma setorial sobre as transferências na Ação Social, hoje publicado, já prevê que as competências nesta área social também terão caráter obrigatório apenas a partir de 31 de março de 2022.