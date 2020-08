Covid-19

A Câmara de Vila do Conde, do distrito do Porto, revelou hoje que existem 173 casos ativos de covid-19 no concelho e que já está em marcha um plano de apoio à população, assim como ações de sensibilização.

Segundo a autarquia vila-condense, a maior parte dos casos está concentrada na área urbana do concelho, embora também se verifiquem situações relevantes nas freguesias de Guilhabreu, Mindelo, Azurara e Árvore.

Estas informações foram hoje transmitidas pela presidente da câmara local, Elisa Ferraz, numa conferência de imprensa em que confessou serem "situações que preocupam", mas garantiu estarem em marchas várias medidas para mitigar o problema e proteger a população.