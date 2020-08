Actualidade

A edição especial da Volta a Portugal em bicicleta, que vai ser disputada entre 27 de setembro e 05 de outubro de 2020, vai contar com um prólogo e oito etapas, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

A estrutura federativa avocou a organização desta edição especial, atendendo ao adiamento para 2021 da 82.ª edição da corrida, devido à pandemia de covid-19.

"A FPC entendeu, no entanto, que a Volta a Portugal é essencial para o futuro do ciclismo profissional no país, tendo decidido organizar uma edição adaptada às circunstâncias especiais em que vivemos", sublinhou a FPC.