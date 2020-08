Actualidade

Astrónomos observaram uma galáxia "bebé" distante, em formação, mas parecida com a "madura" e próxima Via Láctea, o que pode indiciar que os primórdios do Universo não eram tão caóticos como se pensava anteriormente, foi hoje divulgado.

A galáxia SPT0418-47, cuja luz demora mais de 12 mil milhões de anos a chegar à Terra, apesar de não ter a forma de uma espiral como a Via Láctea, tem duas características que são comuns a ambas: um disco em rotação e um bojo (grupo de estrelas compactadas na região central da maioria das galáxias espirais).

Em comunicado, o Observatório Europeu do Sul (OES) refere que se trata da primeira vez que um bojo galáctico "é visto tão cedo na história do Universo", fazendo da SPT0418-47 "a galáxia semelhante à Via Láctea mais distante observada até à data".