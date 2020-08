Actualidade

A associação Jornada Principal acusou hoje a tutela de "falta de zelo" e de "sacudir a água do capote", reiterando críticas à Revivalongo, empresa que gere o aterro de Sobrado, Valongo, e que acusa de depositar resíduos "sem tratamento prévio".

Numa carta aberta dirigida ao ministério do Ambiente, a associação Jornada Principal - que marcou para esta tarde uma vigília de protestos no Porto - fala em "manto de hipocrisia política" e avança com várias questões.

"Como é possível as entidades reguladoras de saúde ignorarem as constantes denúncias da população de Sobrado? Como é possível a Tutela renovar repentinamente as licenças da Recivalongo até 2026, ignorando o parecer desfavorável do Município de Valongo e a forte contestação da população? Como é possível a tutela compactuar com o negócio da importação de resíduos em que a única finalidade era o depósito em aterro sem qualquer tipo de tratamento?" - são as questões formuladas pela associação.