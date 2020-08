Actualidade

O comando territorial do Porto da GNR informou hoje ter registado, desde 01 de janeiro, cerca de 800 ocorrências de incêndio nos concelhos de Paredes, Felgueiras, Valongo e Santo Tirso, os mais afetados no distrito do Porto.

Segundo a autoridade, os dados foram recolhidos até 9 de agosto e indicam uma área ardida de 1.166 hectares, no conjunto dos quatro municípios.

Paredes foi o concelho onde ocorreu o maior número de incêndios (405), correspondendo a uma área ardida de 286 hectares.