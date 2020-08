Covid-19

O Ministério da Saúde espanhol contabilizou hoje mais 3.172 infetados por covid-19 e reportou, nas últimas 24 horas, 1.690 novos casos, sem registar os dados de Madrid, elevando o total de infeções para 329.784 desde o início da pandemia.

A comunidade de Aragão continua a liderar a lista de mais casos diagnosticados nas últimas 24 horas, com 306 infeções, seguido do País Basco com 268, comunidade que corrigiu os seus dados e eliminou casos duplicados.

Segue-se a Andaluzia em terceiro lugar, com 202, e a Catalunha (200), de acordo com o último balanço divulgado pela autoridade de Saúde daquele país, segundo noticia a agência EFE.