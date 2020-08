Actualidade

O movimento Vamos Ao Cinema surge hoje na forma de uma campanha, a decorrer em vários canais de comunicação, desenvolvida por associações do setor e que pretende estimular o regresso dos portugueses às salas de cinema.

"É um convite que pretende envolver todos os portugueses no regresso às salas de cinema. Todos os cinemas que já se encontram abertos cumprem com as regras de higiene e segurança impostas pela [Direção-Geral da Saúde], estando por isso aptos e à espera de poder receber todos os apaixonados pela experiência de ver um filme no grande ecrã", explica o diretor-geral da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP), Paulo Santos, uma das entidades que compõem o movimento #Vamosaocinema, num comunicado hoje divulgado.

Além da FEVIP, o movimento inclui o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), a Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais (GEDIPE), a Academia Portuguesa de Cinema e a Associação Portuguesa de Exibidores de Cinema (APEC).