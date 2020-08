Actualidade

O Presidente do Brasil afirmou que o Governo vai respeitar o teto de gastos, que limita o aumento anual dos orçamentos públicos à inflação do ano anterior, acrescentando que a economia do país "está a reagir".

Numa rápida declaração à imprensa, na quarta-feira, em Brasília, Jair Bolsonaro voltou a defender a agenda de privatizações do Governo, de cariz neoliberal e baseada numa série de reformas para destravar a economia e equilibrar as contas públicas do país, e indicou que vai continuar a apostar na "responsabilidade fiscal".

O chefe de Estado, no poder desde 01 janeiro de 2019, considerou ainda que o Brasil "vai bem" e a economia "está a reagir", apesar do colapso observado em diversos setores devido à pandemia da covid-19, que já fez 104.201 mortos e 3.164.785 infetados no país.