O grupo Galaxy Entertainment, que opera casinos em Macau, apresentou hoje perdas líquidas de 2.856 milhões de dólares de Hong Kong (313 milhões de euros) no primeiro semestre do ano, devido ao impacto da pandemia.

Há um ano, a operadora de jogo com seis casinos em Macau apresentou lucros de 6.680 milhões de dólares de Hong Kong (732 milhões de euros) nos seis primeiros meses de 2019.

Apesar dos maus resultados, o presidente do grupo, Lui Che Woo, mostrou-se satisfeito com ser autorizada desde quarta-feira a emissão de vistos turísticos individuais e de grupo a residentes de Zhuhai e com a possibilidade de vir a ser alargada a toda a província de Guangdong em 26 de agosto se a situação pandémica em ambos territórios se mantiver estável.