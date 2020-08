Actualidade

O investimento em imobiliário em Portugal caiu para 90 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, face aos 1.480 milhões de euros do primeiro trimestre, devido ao impacto de covid-19, adiantou Fernando Ferreira, da consultora JLL.

Em declarações à agência Lusa, o diretor de 'Capital Markets' da empresa disse que "mais do que nunca o primeiro semestre divide-se em primeiro e segundo trimestre, antes e depois de covid-19", referiu.

"Tivemos um primeiro trimestre com uma 'performance' absolutamente excecional devido a algumas transações que se iniciaram no final do ano passado, mas que acabaram por se concretizar só este ano, incluindo uma transação que já foi noticiada, a venda por parte da Sonae Sierra de uma posição relevante em alguns ativos", o que fez "com que os volumes de investimento alcançado fossem muito relevantes", indicou Fernando Ferreira.