Actualidade

As exportações portuguesas de saúde cresceram, no primeiro semestre deste ano, quase 17%, para 810 milhões de euros, face ao período homólogo, segundo indicou hoje a associação Health Cluster Portugal.

A entidade, que citou dados da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), tendo como fonte o Instituto Nacional de Estatística (INE), acredita que a "pandemia não afetou a tendência de crescimento" registada nas exportações portuguesas em saúde.

Assim, de acordo com um comunicado, "as exportações em saúde estão em contraciclo com a balança comercial português", tendo aumentado "quase 17%, (16,4%) enquanto a balança comercial portuguesa diminuiu 17,1%".