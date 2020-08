Actualidade

A Marinha de Guerra iraniana abordou e apresou brevemente um petroleiro com pavilhão da Libéria no Estreito de Ormuz, acusaram hoje as autoridades norte-americanas, numa altura em que se agravam as tensões políticas entre Teerão e Washington.

O Comando Militar Central dos Estados Unidos divulgou hoje imagens registadas num vídeo a preto e branco que mostram o momento em que a Marinha iraniana utiliza um helicóptero para apresar o petroleiro MT Wila, que foi localizado, pela última vez, ao largo da cidade de Khrofakkan, Emirados Árabes Unidos.

A Marinha de Guerra do Irão tomou posse do navio durante cindo horas na quarta-feira, disse à Associated Press um oficial militar dos Estados Unidos, sob anonimato.